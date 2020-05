DGS avisa que Covid-19 pode não abrandar com o calor no verão

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, avisou esta terça-feira que o vírus da Covid-19 pode não desaparecer com o calor no verão e que esta é a primeira vez que "passamos por um verão com este coronavírus", pelo que não é possível saber "se vai haver um abrandamento do surto".

Em jeito de comparação, a responsável da DGS utilizou como exemplo a Singapura que, mesmo estando em região equatorial, continua a experienciar um aumento de casos do novo coronavírus.

Graça Freitas explicou que existem outros subtipos do coronavírus com comportamento sazonal, em que o vírus permanece adormecido no verão, mas que este pode não ser o caso da Covid-19, por estar ainda muito ativo.

Questionada sobre o uso da hidroxicloroquina, o medicamento utilizado para combater a malária e que Trump admitiu estar a tomar, Graça Freitas indicou que este é um fármaco "como qualquer outro": "tem indicações e contraindicações", referindo que o Infarmed está a acompanhar de perto as indicações europeias e que, por agora, este deve ser tomado apenas com indicação clínica.

Ventiladores da China já não chegam esta semana

António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, apontou também que os 500 ventiladores que estão ainda na embaixada de Portugal na China já não farão a viagem esta semana.

O Governo está a contratar voos para realizar a distribuição, mas António Sales indicou que não haverá nenhuma distribuição de máscaras sem análise de toda a documentação pelo Infarmed e depois uma fiscalização da ASAE relativamente a questões de segurança.