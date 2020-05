Covid-19: Apenas um terço dos guardas prisionais foi testado

O secretário de Estado da Saúde, António Sales, apontou que apenas um terço dos guardas prisionais foram testados para a Covid-19 até ao momento, no dia em que foram detetados os primeiros casos do novo coronavírus em prisões portuguesas.

De acordo com o governante, os reclusos são "colocados em quarentena e testados" no hospital-prisão São João de Deus e que os dois casos de contágio em concreto, um no Estabelecimento Prisional de Vale dos Judeus, em Alcoentre, e o outro em Pinheiro da Cruz, em Grândola, foram de "transmissão comunitária".

Ao todo, o INEM e o Instituto Ricardo Jorge já testou 1.200 funcionários e colaboradores de prisões, com vista no objetivo de voltarem a existir visitas no mês de junho, "com todas as normas de segurança".

À Antena 1, o presidente do Sindicato dos Guardas Prisionais, Jorge Alves, tinha indicado que muitos guardas não tinham ainda sido testados e que os reclusos que saem em precária não estão a respeitar a quarentena.

Jorge Alves referiu também que, pelo menos no caso de Vale de Judeus, o homem infetado foi colocado numa camarata com outros reclusos.