Covid-19: Banhos de sol e mar na praia são permitidos

resolução do Conselho de Ministros que prolonga o estado de calamidade desde dia 17 de maio e que entrou em vigor esta segunda-feira, dia 18, são permitidas as "d

Pode ir à praia tomar banhos de sol e de mar? Sim, pode. Segundo aeslocações para efeitos de fruição de momentos ao ar livre, designadamente em parques, nas marginais, em calçadões, nas praias, mesmo que para banhos, ou similares".Contudo, a população está sempre forçada a cumprir as regras de distanciamento físico, procurando manter os dois metros de distância das outras pessoas. Além disso, mantém-se em vigor o dever cívico de manter-se em casa. "A população deve procurar cumprir um dever cívico de recolhimento domiciliário, dando primazia às atividades, decisões e deslocações que não impliquem um contacto social alargado", indica a mesma resolução. Pode não ter que esperar até 6 de junho, quando inicia a época balnear, para dar um mergulho no mar . Mas as regras de distanciamento físico aplicam-se."Compete às forças e serviços de segurança e à polícia municipal fiscalizar o cumprimento do disposto no presente artigo, mediante a recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever cívico de recolhimento domiciliário, bem como o aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das concentrações superiores a 10 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar ou para a realização profissional de filmagens, com respeito pelas normas de distanciamento físico e demais regras sanitárias, conforme orientações da autoridade de saúde", lê-se na resolução.Segundo o documento, pode também deslocar-se a "bibliotecas, arquivos, museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares, bem como a espaços verdes e ao ar livre nestes equipamentos culturais". Pode fazer "atividade física e prática desportiva individual e ao ar livre, incluindo náutica ou fluvial". São ainda permitidas "deslocações para a prática da pesca de lazer e da caça" e para "visitas a jardins zoológicos, oceanários, fluviários e afins".