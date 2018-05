Acidente terá acontecido devido a uma falha técnica causada por um cabo que se partiu e que accionou o sistema de segurança do elevador.

Dez pessoas ficaram presas dentro de um elevador que dá acesso ao metropolitano na estação da Ameixoiera, em Lisboa. Segundo o Correio da Manhã, o acidente deu-se por volta das 12h00 desta quarta-feira e terá acontecido devido a uma falha técnica causada por um cabo que se partiu e que accionou o sistema de segurança do elevador.



No local, estão elementos da empresa de manutenção dos elevadores, do INEM e dos bombeiros, não havendo feridos graves a registar.