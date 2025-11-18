Sábado – Pense por si

Detidos por crimes sexuais em 2025 já são mais do que em todo o ano passado

Lusa 10:29
Foram detidos pela PJ 269 suspeitos de crimes sexuais, mais do que em todo o ano de 2024, quando foram detidos 251.

Nos primeiros 10 meses de 2025, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) 269 suspeitos de crimes sexuais, mais do que em todo o ano de 2024, quando foram detidos 251, revelou esta terça-feira o diretor da instituição.

PJ revela aumento de detenções por crimes sexuais face a 2024, em Lisboa
PJ revela aumento de detenções por crimes sexuais face a 2024, em Lisboa Getty Images

Em causa estão especialmente os crimes de coação sexual, violação, abuso sexual de menores, abuso sexual de menores dependentes, atos sexuais com adolescentes e pornografia infantil, precisou Luís Neves, na abertura da conferência "Crimes sexuais: construir a mudança", que esta terça-feira decorre na sede da PJ, em Lisboa.

Numa intervenção em que por diversas vezes sublinhou a importância da cooperação entre as diversas forças policiais e outras entidades, como hospitais, no combate à criminalidade sexual, o diretor da PJ destacou ainda o aumento do número de ativações, neste âmbito, dos serviços de prevenção da Diretoria do Norte e em Lisboa da instituição que lidera.

Segundo Luís Neves, enquanto em todo o ano de 2024 foram registadas na Diretoria do Norte 89 ativações e em Lisboa 608, em 2025 foram já atingidas, respetivamente, 86 e 594 situações.

"Destaco estes números, que são absolutamente impressionantes e que representam uma efetiva capacidade de prevenção e repressão criminal, essencialmente graças às instituições aqui presentes", afirmou.

Investigação
Detidos por crimes sexuais em 2025 já são mais do que em todo o ano passado