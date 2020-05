O rapper Mota Jr estava a chegar a casa, em São Marcos, Sintra, quando foi atacado. Estava acompanhado de uma amiga - uma desconhecida para a família do cantor, alguém que nunca fez parte da sua vida e com quem manteria poucos contactos. A PJ investiga esta testemunha do crime, quando se sabe que a rapariga fugiu do local depois de ter sido ameaçada pelos atacantes. Apanhou um Uber para casa; não chamou a polícia, nem alertou a família do rapper.





A jovem já foi interrogada pelos inspetores da PJ. Não terá conseguido identificar os suspeitos do rapto e assassinato de David Mota. Nas redes sociais, circulam alguns áudios de conversas, nas quais é relatado o alegado medo que sente esta testemunha. "Ela diz que não fala e que não vai falar. Disse: 'ele não vai aparecer, ele está longe'", conta uma mulher. A seguir, a mesma pessoa dá conta de que esta testemunha estará a ser ameaçada: "Já me vieram dizer que ela não fala porque está a ser ameaçada. Da parte do gajo. A miúda também deve estar com medo", conclui.