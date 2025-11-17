Detido homem suspeito de matar a tiro pai e filho no Montijo

O suspeito, que tem antecedentes policiais, será presente na terça-feira a primeiro interrogatório judicial. Motivos ainda não são conhecidos.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta segunda-feira um homem de 61 anos suspeito de matar a tiro, no domingo, dois homens, pai e filho, num restaurante no Montijo, no distrito de Setúbal.



PJ detém suspeito de matar pai e filho a tiro no Montijo Lusa

Em comunicado, esta força policial sublinhou que os motivos ainda não estão completamente apurados, depois de um homem se ter deslocado a um restaurante no Montijo e efetuado vários disparos com uma arma de fogo, provocando as mortes a pai e filho, de 60 e 23 anos, respetivamente.

"A Polícia Judiciária irá prosseguir a investigação a fim de apurar os factos que estiveram na génese dos homicídios, bem como a recuperação da arma de fogo utilizada", pode ler-se.

O suspeito, que tem antecedentes policiais pelos crimes de sequestro e furto de veículo, será presente na terça-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, referiu ainda a PJ.

A operação da PJ foi executada através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, com a colaboração do Departamento de Investigação da Guarda.

As duas vítimas foram baleadas no restaurante perto das 20:00 de domingo e transportadas para o hospital do Barreiro em manobras de reanimação, onde foi declarado o óbito, segundo as autoridades.

À Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR tinha revelado, no domingo, que as duas pessoas baleadas eram familiares, enquanto o suspeito teria um "relacionamento de trabalho com as vítimas".

Leia Também Pai e filho morrem baleados em restaurante no Montijo