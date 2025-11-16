Sábado – Pense por si

Dois baleados em restaurante no Montijo. Suspeitos em fuga

Correio da Manhã 20:47
Vítimas sofreram uma paragem cardiorrespiratória. Meios de socorro encontram-se no local.

Duas pessoas foram baleadas num restaurante no Montijo, ao final da tarde deste domingo. Os suspeitos colocaram-se em fuga e as vítimas sofreram uma paragem cardiorrespiratória, segundo apurou o CM com o Comando de Distrital de Operações de Socorro de Setúbal. 

Os meios de socorro encontram-se no local, assim como elementos da GNR.

O alerta foi dado pelas 19h55.

Em atualização

Restauração e catering Restaurante Setúbal
