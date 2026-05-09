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Portugal

Detidas três pessoas na posse de 42 mil doses de haxixe na Ilha das Flores

Lusa 09 de maio de 2026 às 14:03
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Foi a maior apreensão de haxixe da PJ no grupo ocidental dos Açores.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve nos Açores dois homens e uma mulher por tráfico de droga, na posse de oito quilos de haxixe, suficiente para 42 mil doses.

Polícia Judiciária
Polícia Judiciária Sérgio Lemos

De acordo com um comunicado da PJ, esta foi a maior apreensão de haxixe da PJ no grupo ocidental dos Açores, e as detenções surgiram na sequência de uma investigação, após uma comunicação da GNR à PJ, dando conta que, no decurso de uma ação de fiscalização a um transitário, na ilha das Flores, havia sido detetada uma encomenda "suspeita de conter produto estupefaciente".

Foram assim detidos em flagrante delito, um casal, ambos com 32 anos, e um homem com 35 anos, após ter sido encontrado no interior da mercadoria que haviam recebido momentos antes, cerca de oito quilos e trezentas gramas de haxixe, quantidade suficiente para a preparação de 42 mil doses individuais.

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