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Portugal

Ministério Público pede prisão preventiva para quatro polícias detidos no caso da esquadra do Rato

CM 13:19
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Em causa estão crimes de tortura e violações.

O Ministério Público pede a medida de coação mais grave, a prisão preventiva, para quatro polícias detidos no caso de tortura e violações na esquadra da PSP do Rato, em Lisboa.

Campus de Justiça
Campus de Justiça Pedro Catarino

Recorde-se na terça-feira que foram detidos 15 polícias e um segurança de discoteca, tendo sido já libertados dois, um polícia e um civil. Um dos agentes detidos é Mário Vaz Maia, irmão do artista Nininho Vaz Maia.

No mesmo dia foram realizadas buscas domiciliárias e não domiciliárias na sequência da investigação, estas últimas em esquadras da Polícia de Segurança Pública.

Nove outros polícias que já tinham sido detidos em operações policiais anteriores, ficaram em preventiva. 

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