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Portugal

IPMA eleva para 16 os distritos sob aviso amarelo devido à chuva

Lusa 09 de maio de 2026 às 14:10
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Pode ser acompanhada de trovoada e vento forte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou para 16 os distritos de Portugal continental que estão este sábado sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, e vento forte.

Chuva e vento forte
Chuva e vento forte DR

Inicialmente, o IPMA tinha colocado catorze distritos sob aviso amarelo, a maioria deles até às 21:00, por causa da previsão de precipitação forte e trovoada, nomeadamente Évora, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga.

Já os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja ao aviso amarelo devido à chuva juntam também o aviso amarelo devido à previsão de vento forte até às 18:00 de hoje, com rajadas que podem soprar até 75 km/hora, em especial no litoral e nas serras.

Ao início da tarde, o IPMA elevou para 16 os distritos sob aviso amarelo, juntando à lista anteriormente divulgada os distritos de Viseu e Vila Real, que vão estar sob aviso amarelo igualmente devido à precipitação.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro mantém o aviso amarelo devido à chuva forte no domingo e até às 00:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral muito nublado, com ocorrência de aguaceiros, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada em especial até ao final da manhã no Centro e Sul e a partir da tarde no Norte e Centro.

Está prevista também uma pequena descida da temperatura máxima no Centro e Sul.

Catorze distritos sob aviso amarelo devido à chuva e vento forte
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