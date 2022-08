Detida mulher suspeita de abandonar recém-nascido no Estoril

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher, de 33 anos, suspeita de ser a mãe do recém-nascido abandonado no Estoril, a 10 de julho. Segundo o comunicado da PJ, "as diligências efetuadas, desde o conhecimento da notícia do crime, permitiram a identificação cabal da suspeita, a recolha de indícios fortes da prática de crime, bem como a obtenção de informação acerca da sua atual localização".