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Despiste de camião do lixo na Costa da Caparica obriga ao corte do IC20

Lusa 07:15
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O alerta foi dado às 05:12.

O despiste de um pesado de transporte do lixo deixou um trabalhador encarcerado e obrigou ao corte total do trânsito no Itinerário Complementar (IC) 20, na direção Almada-Costa da Caparica, disse esta sexta-feira à Lusa a Proteção Civil.

Um trabalhador ficou encarcerado
Um trabalhador ficou encarcerado Direitos Reservados

Um porta-voz do Comando Sub-regional da Península de Setúbal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil disse que "estão cortadas as duas vias" devido ao despiste da viatura.

A mesma fonte indicou que estão no local, na Costa da Caparica, 21 operacionais, apoiados por cinco viaturas, sobretudo devido às "operações de desencarceramento" de um homem envolvido no acidente.

O alerta para o despiste do pesado foi dado às 05:12, de acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

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