Esperar para ver é a palavra de ordem entre os apoiantes mais próximos de Rui Rio.

O anúncio de que Luís Montenegro vai mesmo avançar para uma candidatura à liderança do PSD não merece, para já, comentário por parte da direcção de Rui Rio.



Vários dirigentes de Rio contactados pela SÁBADO recusaram comentar anúncio de que Montenegro falará amanhã às 16 horas no CCB, em Lisboa.



"Vamos esperar para ver. Para já, não há nada. Candidatura a quê?", comenta um próximo de Rui Rio, lembrando que antes ainda falta convocar um Conselho Nacional extraordinário e, nesse órgão, fazer passar uma moção de censura com uma maioria absoluta.



"Estar a comentar era estar a dar gás a isto. Acho que devemos esperar", diz a mesma fonte.



"Há-de chegar o tempo de comentar", limita-se a dizer o secretário-geral de Rio, José Silvano, recusando também qualquer comentário.



Os apoiantes de Rio terão agora de perceber se lhes serão favoráveis as contas no Conselho Nacional.



É que Rio negociou com Pedro Santana Lopes uma lista única àquele órgão, tendo ficado com metade dos nomes indicados.



Além desta lista, há conselheiros eleitos numa lista encabeçada por Carlos Reis, próximo de nomes como Luís Newton, o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa, que é um dos críticos de Rio.



Ou seja, nada é garantido naquele órgão, apesar de o apoio de líderes de grandes distritais como Braga, Porto e Aveiro.