Os deputados da comissão parlamentar de Ambiente aprovaram hoje uma audição ao ministro da tutela, João Pedro Matos Fernandes, sobre as listagens de edifícios públicos com amianto.

Segundo disse à Lusa o presidente da comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, José Maria Cardoso, o requerimento, que não fazia parte dos trabalhos da reunião de hoje, foi apresentado pelo PSD.

Os deputados aprovaram ainda um requerimento do BE para uma audição do ministro do Ambiente e da Ação Climática e do ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, sobre a resolução do Conselho de Ministros que "prevê respostas de habitação indigna para trabalhadores das explorações do Perímetro de Rega do Mira".

Segundo José Maria Cardoso, a audição aos dois ministros foi aprovada "com a condição de ser feita em conjunto com a comissão de Economia".

As audições aprovadas hoje ainda não têm data marcada.

Já os requerimentos apresentados por vários partidos para audições a entidades no âmbito da declaração ambiental relativa ao aeroporto no Montijo "foram adiadas para a próxima reunião da comissão", dia 26, adiantou José Maria Cardoso.