A deputada Cristina Rodrigues quer "dar resposta ao crescente conflito entre gaivotas e humanos". Para tal, entregou, esta quinta-feira, na Assembleia da República um Projeto de Resolução onde recomenda ao Governo a criação de um grupo de trabalho que avalie e dê resposta à situação das gaivotas nas zonas urbanas e limítrofes.Num comunicado, a deputada não inscrita explica que "há um crescente conflito entre as pessoas e as gaivotas com um claro impacto negativo na qualidade de vida de ambos, pelo que é de todo o interesse articular o trabalho de entidades públicas e da sociedade civil para avaliar a situação e promover a recolha de informação que permita criar respostas eficientes".No documento entregue no Parlamento , é explicado que as gaivotas sempre estiveram presentes nas aldeias, vilas e cidades costeiras, mas hoje estão presentes em quase todos os centros urbanos costeiros, tanto no Continente como nas Regiões Autónomas. Na sua adaptação a estes meios, as gaivotas recorrem sobretudo aos aterros sanitários e estruturas de apoio à pesca, para se alimentarem. Um comportamento de sobrevivência que acaba por trazer preocupações ao nível da saúde pública e da conservação dos espaços, defende a deputada Cristina Rodrigues."Têm ocorrido diversas queixas em relação à presença das gaivotas nestes meios urbanos, seja por questões de qualidade ambiental e de saúde pública", refere, "mas há que ter em consideração que são seres vivos e merecem respeito, sendo que nós somos também responsáveis pelas condições em que vivem atualmente nas cidades."Com as populações a aumentar dada a disponibilidade de alimentação, principalmente nos casos da gaivota-d’asa-escura e da gaivota-de-patas-amarelas, a parlamentar quer que um grupo de trabalho tente diminuir o conflito gaivota-humano. Com o primeiro passo a ser o de estudar a dimensão destas populações, em particular da gaivota-de-patas-amarelas, a mais comum e que mais habita zonas urbanas. Uma vez que os últimos dados nacionais remontam já ao início dos anos 2000, refere o comunicado enviado pela deputada não inscrita.Ao grupo de trabalho, onde deverão ter participação organismos como o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a DOCAPESCA – Portos e Lotas, SA, Cristina Rodrigues pede ainda que se identifiquem as áreas geográficas de maior conflito. Devem ainda ser monitorizados os comportamentos, a alimentação e reprodução da espécie.Outra das competências deste grupo de trabalho seria a de "identificar as medidas éticas de gestão a implementar nas estruturas mais críticas, de forma a reduzir este conflito, e o respetivo calendário para a sua concretização".