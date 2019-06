"Associada a esta depressão, está uma superfície frontal fria de actividade moderada a forte, e que deverá aproximar-se do território do continente a partir da manhã de quinta-feira", adianta o IPMA.



Por isso, segundo o IPMA, está previsto para o continente a ocorrência de precipitação, em especial nas regiões Norte e Centro, e que poderá ser por vezes forte no Minho durante a tarde.



Está também previsto vento forte a partir da manhã nas regiões Norte e Centro, sendo de sul-sudoeste com rajadas até 80 quilómetros por hora e até 95 quilómetros por hora (km/hora) nas terras altas.



Durante a tarde, as rajadas de vento podem atingir valores da ordem de 95/100 km/h no Minho.



O IPMA destaca também que as zonas marítimas de responsabilidade nacional serão afectadas com vento e agitação marítima forte.



Os efeitos da depressão Miguel no continente vão fazer-se sentir a partir da manhã de quinta-feira.

