O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou, esta sexta-feira, que o decreto-lei do Governo sobre a compra do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) já chegou a Belém e "está para promulgação nos próximos dias".

Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre a compra do SIRESP em declarações aos jornalistas, num hotel de Abidjan, no final da sua visita de Estado à Costa do Marfim, e respondeu que sabe que o diploma "já está na Presidência da República".