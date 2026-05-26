Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

DECO lança petição por vale-consulta para utentes com atrasos no SNS

Lusa 07:51
Capa da Sábado Edição 19 a 25 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 19 a 25 de maio
As mais lidas

A organização defende que sempre que o SNS não consiga assegurar o acesso dentro dos prazos legalmente definidos, o utente deve receber um vale consulta que lhe permita recorrer, sem custos, a outro prestador de saúde indicado pelo SNS.

A DECO Proteste lançou esta terça-feira uma petição e uma campanha nacional para exigir a criação de um vale-consulta para utentes cujos prazos legalmente previstos de acesso a consultas, exames ou tratamentos no Serviço Nacional de Saúde tenham sido ultrapassados.

Muitos portugueses têm dupla cobertura de saúde, acesso simultâneo ao SNS e a um seguro
Muitos portugueses têm dupla cobertura de saúde, acesso simultâneo ao SNS e a um seguro Alexandre Azevedo/Sábado

"Há portugueses à espera mais de três anos por uma consulta hospitalar. Outros aguardam meses por exames ou tratamentos que deveriam acontecer em tempo clinicamente aceitável", alerta a associação de defesa do consumidor em comunicado.

A DECO Proteste sublinha que, "embora a lei estabeleça prazos máximos de resposta garantidos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), a realidade mostra que esses limites continuam, em muitos casos, longe de ser cumpridos".

A organização defende que sempre que o SNS não consiga assegurar o acesso dentro dos prazos legalmente definidos, o utente deve receber um vale consulta que lhe permita recorrer, sem custos, a outro prestador de saúde indicado pelo SNS, à semelhança do modelo já existente para as cirurgias.

Nesse sentido, a DECO lançou a campanha nacional "A sua saúde não pode esperar" e a plataforma www.valeconsulta.pt, disponível a partir de hoje, em que qualquer cidadão poderá verificar gratuitamente se o tempo de espera do seu caso ultrapassa os limites legalmente previstos para consultas, exames ou tratamentos.

A plataforma funciona mediante registo e integra simuladores que permitem calcular os tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) no SNS, de acordo com o tipo de cuidado de saúde, prioridade clínica e data de referenciação.

Será também através desta plataforma que os cidadãos poderão assinar a petição nacional, refere a DECO PROteste, sublinhando que "este mecanismo é essencial para garantir um direito básico dos cidadãos: o acesso a cuidados de saúde em tempo adequado à sua condição clínica".

Segundo dados recentes, citados pela associação, mais de metade das primeiras consultas hospitalares de especialidade continuam a ser realizadas fora dos prazos máximos legalmente previstos.

"Em algumas especialidades e regiões do país, os tempos de espera atingem valores particularmente graves, chegando a ultrapassar os 1.000 dias", sublinha.

A DECO PROteste alerta ainda para o impacto humano desta realidade, nomeadamente o "agravamento do estado de saúde", "aumento da ansiedade e incerteza", "desigualdades no acesso aos cuidados" e "dificuldades acrescidas para quem vive longe dos grandes centros urbanos".

Segundo a organização, a campanha terá expressão nacional e será divulgada através dos canais da organização, redes sociais, meios de comunicação social e linhas de atendimento da DECO PROteste.

"O direito à saúde não pode depender do código postal, da capacidade financeira ou da resistência à espera. Quando os prazos legais não são cumpridos, o Estado deve garantir uma alternativa efetiva aos utentes", defende.

Artigos Relacionados
Tópicos Petição Organizações de saúde Tratamento de saúde Estabelecimento de saúde Serviço Nacional de Saúde
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

DECO lança petição por vale-consulta para utentes com atrasos no SNS