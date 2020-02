O aquecimento global é uma "matéria decisiva para o futuro do Homem" para o PSD, descreveu o líder Rui Rio no discurso de encerramento do Congresso. "Não depende de ninguém em especial, mas sim, de todos nós."

"Se Portugal vale pouco no caminho que o mundo tem que fazer para atingir a neutralidade carbónica e salvar a Humanidade, então, cada um de nos individualmente valerá muito menos." Por isso, apela ao raciocínio ao contrário: "Se cada um de nós não cumprir a sua pequena parte nesta missão, então será a Humanidade, toda ela, que não será capaz de cumprir a sua obrigação", defendeu, ao som de palmas mais tímidas.

E num partido em que a paz e a união se precisam, a ver pelos apelos no Congresso, "o combate às alterações climáticas é uma matéria que não nos pode dividir". "Tem de ser um objetivo comum, para o qual todos devemos colaborar – sem fanatismos histéricos e com o realismo próprio do meio em que nos inserimos", pediu.

"O PSD, até pelos seus pergaminhos em matéria de políticas ambientais, está empenhado em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que Portugal cumpra com a sua responsabilidade para com o mundo, atingindo, no mais breve espaço de tempo possível, a neutralidade carbónica, através da redução das emissões e do reforço da captura", prometeu.