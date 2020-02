Análise: Rio, o sprinter que insiste em fazer meio-fundo

Vários elementos da direção de Rui Rio foram dizendo ou insinuando ao longo do congresso do PSD que o líder social-democrata será primeiro-ministro em 2023, "ou antes". Muita gente foi ao palco garantir, esperançados, que esse "antes" até é provável. Um ano, dois anos, sabe-se lá. O tom foi de sede de poder, num partido que prevê ficar arredado dele mais dois anos. Mas esta impaciência é do partido, não é de Rio. Ganhou nas diretas o direito a ser ele o protagonista da próxima tentativa de chegar o poder, e sempre com um discurso precisamente contra a impaciência, o ataque impulsivo, como se a urna de voto estivesse próxima. Não está e para Rio está tudo bem – o partido que tenha calma.

Depois de uma primeira intervenção em que colocou a próxima meta política no final de 2021, nas autárquicas, Rio fechou o congresso com um discurso de candidato a primeiro-ministro, a elencar desafios e medidas para o país. Mas as bandeiras que trouxe são as que já tinham marcado a campanha: segurança social, saúde, serviços públicos, reforma da justiça e do sistema político. Revisitou o programa de há quatro meses e essa é a sua maior qualidade: é coerente. O discurso final não trazia foguetes preparados e a única concessão à necessidade de os jornais fazerem títulos talvez tenha sido a crítica à ambição "poucochinha" deste governo. Mas não trazer novidades nem disparar promessas à medida da atualidade circunstancial limita-lhe a capacidade de marcar o espaço público enquanto oposição, e é esse o espaço que lhe cabe. Sem soundbytes circunstanciais e as mesmas propostas é difícil "marcar a agenda".

O congresso deixou este ponto claro: Rio não pretende mudar. Se o registo foi o de sempre, também na nova (?) direção os nomes se repetem e até os novos mimetizam o perfil dos que já estavam.

Rio saiu das legislativas com mau resultado, mas tendo uma exibição de si mesmo que foi o melhor que se viu na sua direcção: firme e preparado nos debates, duro por vezes, com sentido de humor na rua. Subiu nas sondagens, péssimas, embora sem chegar para escapar ao apenas-um-pouco-menos-péssimo resultado. Mas nada do que exibiu na campanha tinha sido visto até então em ano e meio de liderança com sucessivos episódios de má gestão política ou apagamento.

Ora, o desafio, em tempos não eleitorais, é manter-se à tona no registo de não-campanha em que nunca foi feliz. Tem de tentar crescer no seu registo habitual – não praticará outro. E é aí que a coerência pode ser só uma fraqueza. Rio pode andar mais dois anos, até ao próximo ato eleitoral, a pairar acima do noticiário político corrente, sentado em cima da sua coerência? Internamente, pode. Para fora, não parece que possa alargar o espaço do PSD por aí. Rio insiste em correr uma corrida de fundo, acha-se um maratonista, a resistir com ritmo medido. Mas ele já demonstrou que é melhor em sprints curtos.

Montenegro morreu e ainda não percebeu

Uma última nota para Luís Montenegro, que chegou ao congresso do PSD numa situação à partida difícil: perdeu as diretas e à vista, no horizonte eleitoral, não há nada no calendário dos próximos dois anos que lhe permita sonhar com um pretexto, um percalço, a justificar uma insistência. Nestas circunstâncias, o que lhe restava: a guerrilha interna, ainda e sempre, em modo mais suave, talvez? Até Montenegro sabe – o seu discurso apesar de tudo acomodado mostrou-o – que esse é um caminho que se tornou perigoso, senão inviável. É que Montenegro avisou em 2018 que "ia andar por aí" (e andou), tentou um arranque em inícios de 2019 (e falhou sem conseguir sequer ir a votos) e conseguiu finalmente confrontar Rio após as autárquicas – para perder. Insistir, pela terceira vez, em ficar do contra de forma aberta colocá-lo-ia agora numa situação próximo do insustentável, que não o faria chegar a 2021 nas melhores condições. A alternativa, uma postura colaborante, não parece estar-lhe na vontade. Mostram-no duas coisas: o almoço de "amigos" no sábado, a juntar as tropas montenegristas num evento próprio; e a última frase do discurso, uma citação de Sá Carneiro, com todo o ar de ter sido pensada, logo, premeditada - "não me podem calar sob qualquer pretexto".

Pois não. Mas andar a falar, alto como talvez desejasse, ou baixinho como sabe que pode, durante quase dois anos, não tem ganhos óbvios. Mesmo com um eventual, mas sempre possível, desastre estratégico de Rio, ao nível de um caso dos professores, Montenegro fará, de novo, o quê? Um "aqui estou eu" outra vez? Por fim, se Rio vier a desabar nas autárquicas de 2021, nem isso lhe abrirá caminho. Aí, a dois anos de legislativas, dificilmente ficará sozinho na corrida: os tais senadores que agora Pinto Luz acusou de se retraírem taticamente podem querer fazer-lhe companhia, sem ter às costas o desgaste acumulado de uma derrota interna e eventualmente (depende de Montenegro acumular esta segunda condição) dois anos de combate interno. O sucesso político não se faz sem circunstâncias oportunas. Montenegro parece ter esgotados as suas.

Uma paz final teria para Montenegro o custo de se sacrificar como candidato autárquico. Não deu até agora sinais de querer ir por aí, e não lhe faltou oportunidade, tem sido questionado sobre o assunto. Poderia até tê-lo feito no congresso, com um "estou aqui" – como ofereceu, por exemplo, Miguel Pinto Luz. Não o fez. Também a direção do partido que apelou a "todos" não parece especialmente interessada em dar-lhe palco, ou pelo menos um com dimensão razoável, nesse terreno. Já se ouviu até Salvador Malheiro a encaminhá-lo para Espinho, a terra de Montenegro. Onde, por sinal, já foi candidato e perdeu. Se não era um sarcasmo, pareceu.

Resta uma incógnita neste cenário: o grau de irredutibilidade de Luís Montenegro e dos seus apoiantes para continuar a fazer um caminho que agora já só se antevê de pedras. E Montenegro nunca se assumiu maratonista.