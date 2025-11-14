Debates presidenciais vão decorrer tal como previsto nos três canais generalistas

Notícia surge depois da Medialivre ter apresentado uma queixa.

O diretor de informação da SIC e da SIC Notícias, Bernardo Ferrão, disse esta sexta-feira à Lusa que os debates presidenciais vão decorrer tal como o previsto nos três canais generalistas, a partir de segunda-feira.



Debates presidenciais nos canais generalistas, após recomendação da ERC

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recomendou esta sexta-feira o alargamento do acordo entre operadores de televisão para realizar os debates presidenciais, depois da queixa apresentada pela Medialivre, dona do Correio da Manhã.

"Os debates vão decorrer tal como previsto nos três canais generalistas, a partir de segunda-feira", disse Bernardo Ferrão à Lusa.