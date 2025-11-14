Sábado – Pense por si

Portugal

Debates presidenciais vão decorrer tal como previsto nos três canais generalistas

Lusa 17:08
As mais lidas

Notícia surge depois da Medialivre ter apresentado uma queixa.

O diretor de informação da SIC e da SIC Notícias, Bernardo Ferrão, disse esta sexta-feira à Lusa que os debates presidenciais vão decorrer tal como o previsto nos três canais generalistas, a partir de segunda-feira.

Debates presidenciais nos canais generalistas, após recomendação da ERC
Debates presidenciais nos canais generalistas, após recomendação da ERC

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recomendou esta sexta-feira o alargamento do acordo entre operadores de televisão para realizar os debates presidenciais, depois da queixa apresentada pela Medialivre, dona do Correio da Manhã.

"Os debates vão decorrer tal como previsto nos três canais generalistas, a partir de segunda-feira", disse Bernardo Ferrão à Lusa.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Televisão Política Entidade Reguladora para a Comunicação Social SIC Notícias Medialivre SIC
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Incompreensível

O jornalismo não alimenta isto ou aquilo só porque vende ou não vende. As redações distanciam-se completamente de uma registadora. A igreja, logicamente, isenta-se de alimentar algo que lhe é prejudicial.

Menu shortcuts

Debates presidenciais vão decorrer tal como previsto nos três canais generalistas