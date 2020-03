há uma história incrível no clássico Cem Anos de Solidão. Acontece quando a população de Macondo, a aldeia imaginária criada por Gabriel García Márquez, sofre de uma amnésia geral: a peste da insónia. Para não se esquecer do nome dos objetos, Aureliano Buendia passa a escrever a designação em cada um. Uma pérola do realismo mágico que podia ter sido inspirada noutra lenda, mais antiga, que ainda hoje se pode observar nas margens do rio Lima.Quem não conhece a história pode achar estranho ver o grupo de soldados alinhado na margem norte. Reza o mito que as águas do Lethes, como era chamado nesses tempos de conquistas romanas, provocava o esquecimento. E houve um general que decidiu atravessar para a outra margem, de onde chamou os soldados pelos respetivos nomes, um a um, provando que tudo não passava de uma espécie de realismo mágico que impedia a progressão militar.A réplica do cavaleiro é companhia habitual de Amélio Pereira, 65 anos, pescador de lampreia que hoje nos transporta no Água Arriba, o barco que brevemente vai começar a fazer passeios pelo rio, com experiências simples - como provas de vinho verde - acompanhadas por literatura.O dia está cinzento, as águas estão calmas, e a estátua do cavaleiro acordou com alguma vegetação agarrada que o rio trouxe durante a noite. O barco navega a motor e à vela, que é descida no momento de atravessar a ponte romana, o maior símbolo da vila que foi a única passagem segura sobre o rio até finais da Idade Média.Não vamos para nenhuma "tainada" como Amélio fazia com o pai, em miúdo, após grandes pescarias de lampreia. Depois de ouvirmos as suas histórias - sabia exatamente o número de horas (800) que demorou a construir a embarcação que é uma réplica das que faziam o transporte de mercadorias, durante séculos, até Viana do Castelo -, o petisco que nos espera é outro e não vem do rio: o arroz de sarrabulho, uma tradição local, quase pecado, feito de carne desfiada e sangue.O mais curioso é que o Restaurante Açude pertence a um padre, João Lima, 69 anos, caçador, que nos faz uma visita de cortesia à mesa, antes de nos abençoar com um tacho de barro e uma travessa de rojões à minhota.O momento é solene e as vistas só nos distraem enquanto não chega o almoço. Da mesa conseguimos ver o rio, a ponte romana, e a Avenida dos Plátanos, talvez uma das mais instagramáveis de Ponte Lima, graças às arvores centenárias que adornam a zona. Por estes dias, o restaurante enche para provar a especialidade de carne, acompanhada por outro símbolo da terra, imperdível: o vinho verde.Este é também o tempo da lampreia, daqueles pratos pouco consensuais - há quem se recuse até a olhar para o aspeto da cobra de rio "à bordalesa" -, mas que por estes dias justificam a peregrinação de portugueses e espanhóis que aproveitam para visitar a vila portuguesa, cujo património histórico está preservado e acessível num simples passeio pela zona histórica.A cadeia das mulheres, por exemplo, um edifício de granito que se ergue no centro, ainda tem as assinaturas dos homens que montavam os enormes blocos. Eram pagos à pedra e na hora de fazer contas eram as assinaturas que contavam.Tendo começado a ser exportado antes do vinho do Porto, o vinho verde é a bebida mais popular e o orgulho dos produtores locais. Vale a pena visitar o museu e ficar a saber mais sobre a sua história. O espaço tem um nome pomposo - chama-se Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde - e fica instalado num imóvel classificado: a Casa Torreada dos Barbosa Aranha, em pleno Centro Histórico.A exposição permanente mostra como a produção evoluiu, com réplicas de ânforas, mas também alguns exemplares verdadeiros, dos mais antigos. Está lá, por exemplo, uma pipa com 200 anos, que sofreu recentemente uma intervenção. Com uma sala de negócios outra de provas, o espaço oferece serviços de apoio às rotas e itinerários turísticos associados ao vinho.Até Eça se perdeu pelo vinho: numa carta enviada a Ramalho Ortigão, em 1873, o autor de Os Maias escrevia assim: "Constantemente penso nas belas estradas do Minho, nas aldeolas brancas e frias - e frias! - e no bom vinho verde que eleva a alma." Tinha razão e também pudemos comprovar isso na Quinta do Ameal, uma propriedade antiga de enoturismo, em Refóios do Lima, que parece saída das páginas de um romance. Data de 1710, numa propriedade com 30 hectares, 15 dos quais de vinha, uns quantos de mato e 800 metros de margem do rio (apesar de haver também uma belíssima piscina).O edifício principal é acolhedor e as seis suítes foram cuidadosamente desenhadas para quem procura um refúgio à cidade, num cenário bucólico envolvido numa mata de castanheiros, nogueiras e pinheiros-mansos seculares. Existe também um lago, um canavial por onde passa o acesso pedonal às margens do rio. A sala da casa principal, que serve de receção e espaço comum, tem uma salamandra para aquecer o granito das paredes. Uma máquina de escrever Remington, daquelas bem antigas, é um dos muitos objetos que decoram o espaço, cuja quinta produz anualmente 75 mil garrafas com duas marcas próprias.O alojamento fica na casa principal da propriedade, que ninguém sabe ao certo quando começou a ser construída, embora exista no portão uma pedra com uma data gravada: "1853". Com capacidade para 10 pessoas, há quartos duplos suítes e sala com kitchenette, com vista para as várias espécies vegetais que cercam a propriedade, enquanto cá fora se escuta o som permanente das águas do rio Lima.Para quem quiser ficar mais próximo do centro - a Quinta do Ameal está a 8 quilómetros da vila - a Vila da Ponte Guest House é uma das melhores opções de alojamento. Situada num edifício tradicional numa das ruas principais da baixa histórica dispõe de nove quartos temáticos em homenagem à vila.Localizada a cerca de 300 metros do centro - Ponte de Lima pode ser toda percorrida a pé - é ideal para aproveitar as várias esplanadas ou cafés do centro e provar a tradição: os queijos e os enchidos convidam à gula e a provar uma das cervejas artesanais da zona: a 1163, que tem vários sabores, entre eles uma versão produzida com cacau de outra empresa do concelho.Enquanto isso, sentados a ver passar o dia, os miúdos continuam a remar. Porque o rio não é apenas o principal recurso ecológico da região, é também uma inspiração para quem vive e visita a vila, e cada vez mais uma aposta turística.Todos os dias dezenas de jovens atletas treinam em canoas, para cima e para baixo, justamente em frente à zona histórica. À noite o rio ilumina-se, durante todo o ano, para a prática. Foi daqui que saiu o campeão do mundo e medalhado olímpico, Fernando Pimenta, que ainda treina regularmente no Clube Náutico de Ponte de Lima, onde é possível fazer passeios de barco e descidas do rio em canoa. Há zonas onde o caudal desce rápido e a adrenalina sobe. Nada que não se resolva à chegada com um copo de verde, o famoso queijo limiano, e uns enchidos para aconchegar o estômago.