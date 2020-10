Covid-19. Surto na GNR do Porto depois de almoços-convívio

Dois almoços-convívio, um deles com mais de 70 militares, estará na origem de um surto de Covid-19 que já infetou cerca de 20 militares da GNR, colocados no Quartel do Carmo. Segundo o Jornal de Notícias , vários guardas encontram-se em isolamento e três serviços já foram encerrados.Ao jornal, o Comando-Geral da GNR não comentou a situação mas confirmou que, na quinta-feira, encontravam-se no Comando Territorial do Porto "31 militares positivos (no domicílio) e 17 suspeitos em isolamento e a aguardar o resultado de teste efetuado, perfazendo, desta forma, um total de 46 militares na situação de quarentena".A GNR já abriu um processo interno "para averiguar as circunstâncias da ocorrência".