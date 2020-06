Com "Deus no comando", André Ventura considerou-se o novo Sá Carneiro, "o último político que defendeu os portugueses", no discurso que fechou a manifestação do Chega deste sábado em Lisboa, que juntou cerca de mil pessoas, de acordo com fonte oficial da PSP à SÁBADO. "Esta é a primeira manifestação de direita em 40 anos", berrou do carro-palanque, para entusiasmo das hostes, que agitavam a cabeça a cada frase dita pelo deputado único. O mote do protesto pode ter sido as estátuas vandalizadas e a negação de um Portugal racista — mas o foco da marcha foi, na verdade, André Ventura e o Chega. Por cada entoar de "Político elitista, Portugal não é racista", cantou-se "André, amigo, o povo está contigo", "O Chega chegou" e "André a Presidente".





tatuagem nazi

De homens com símbolos identitários de extrema-direita tatuados a famílias de mocassins, camisa e cruz ao peito, passando por outros tipos de indumentárias, várias franjas do eleitorado do Chega juntaram-se à festa. Entre a diversa malha de apoiantes do Chega, a extrema-direita esteve presente, mas de forma discreta, sem tshirts ou bandeiras ilusórias a outras movimentos europeus ou a bandas, nem saudações romanas. Alguns quando aplaudiam revelavam tatuagens outrora tapadas por mangas, muitas delas referentes à subcultura neofascista e nazi. O Tyr, o Algiz ou o Sol Negro, círculo usado durante o regime Nazi, cujo mosaíco está no castelo Wewelsburg, base das SS.



Participaram ainda figuras conhecidas como Pedro Marques, antigo secretário-geral do PNR e uma das figuras envolvidas na fundação da Nova Ordem Social (NOS), de Mário Machado. Esteve presente no famoso encontro nacionalista em Peniche em abril de 2014, durante uma saída precária de Mário Machado da prisão de Alcoentre, onde cumpria uma pena de 10 anos. Já o presidente da Mesa da Convenção do Chega Luís Graça, com ligações à extrema-direita já relevadas pela SÁBADO, entrou discretamente na manifestação a meio da Rua da Áurea, longe da restante cúpula que marchava na linha da frente.



Tirando a estética e a presença de alguns conhecidos de movimentos de extrema-direita, a presença foi discreta. Há fotografias que apanham André Ventura de mão estendida, aludindo à saudação romana, mas foi prontamente avisado pelos colegas das primeiras fileiras para ter cuidado com a mão: "Ó André, a mão! A mão!" Veja o vídeo:

A carregar o vídeo ...



Dois negros e um laranja

Outra figura que saltava à vista agitava uma bandeira do PSD. Era Vitório Cardoso, presidente macaense das secções de Macau e Hong Kong do PSD — polémica dentro dos sociais-democrata, tendo já elogiado a ditadura de Salazar, de Franco e a PIDE. "Esta manifestação foi estendido a outras forças políticas. Nós como temos autonomia dentro do PSD fora da europa, achámos que seria muito importante estar aqui presente até para dar o exemplo da Portugalidade a partir de Macau", justificou à SÁBADO.



Uma das suas maiores polémicas reside no Crónicas Portuguesas. Nesse livro, editado em 2009, Vitório frisou que Portugal encontrou "estabilidade e sobretudo paz em tempo de guerras generalizadas" durante a ditadura militar, enquanto a PIDE "teve um papel fundamental para combater os atos subversivos da oposição política", em defesa da "unidade, liberdade e soberania nacionais".



Entre as cerca de mil pessoas que cantaram entre o Marquês de Pombal e o Terreiro do Paço que "Portugal não é racista", a SÁBADO apenas avistou pelo menos dois negros a marchar, um deles Luc Mombito, um dos melhores amigos de Ventura e seu motorista. No início e no fim da marcha estiveram mais: Petit, Leandro e Alex não marcharam com o Chega, mas apareceram com três cartazes. "O André Ventura (segundo Trump) é um homem tirano, déspota e obstinado"; "Todas as vidas importam! Será que todas elas são discriminadas?"



Quiseram estar presentes para passar uma mensagem: "Nós somos portugueses e ainda temos de ouvir aquelas bocas foleiras e 'volta para o teu país'. Portugal em si não é racista porque não é uma pessoa, é um país. Mas há muita discriminação", lamenta Leandro à SÁBADO. "Vários lugares não aceitam o nosso trabalho porque somos pretos, por exemplo. Muitas vezes a nossa forma de falar e de vestir é do agrado dos empregadores, mas não a nossa cor da pele."