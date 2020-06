Covid-19 em Portugal: mais 3 mortos e 457 infetados em 24 horas

O número de vítimas mortais em Portugal devido à pandemia de Covid-19 subiu este domingo para 1.564, um aumento de três óbitos nas últimas 24 horas.De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), os casos de infeção chegaram aos 41.646, registando-se hoje mais 457 casos que no dia anterior.Há no País 27.066 recuperados da Covid-19, mais 202 nas últimas 24 horas.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 498 mil mortos e infetou mais de 10 milhões de pessoas em 196 países e territórios.