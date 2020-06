A polícia lisboeta teme desacatos entre elementos de extrema-direita nacionalista e grupos antifacistas que possam aparecer durante a manifestação do Chega que tem como lema "Portugal não é racista" e cujo percurso será entre o Marquês do Pombal e a Praça do Comércio.

Ao Expresso, agentes da PSP receiam que haja colegas mais brandos com apoiantes do partido de André Ventura no caso de existirem confrontos com antifascistas. André Ventura admite ao semanário que a manifestação comportará "alguns riscos" mas que está a trabalhar com a PSP para evitar episódios de violência.

O Expresso revela ainda que Mário Machado, antigo líder da Nova Ordem Social e dos hammerskins, não estará presente na manifestação, com o próprio a revelar que estará na Sérvia, mas que "muitos amigos" seus vão lá estar.

Na manifestação o Chega espera cerca de 1.500 participantes, apesar das restrições a ajuntamentos em Lisboa. O protesto, cujo objetivo é contrariar a ideia de que "Portugal é um país racista e de que existe na sociedade um problema de racismo estrutural", está marcada para as 14h e sairá do Marquês de Pombal em direção ao Terreiro do Paço.