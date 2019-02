Cruz Vermelha diz que bens armazenados são para apetrechar casas de Pedrógão Grande

A Cruz Vermelha indica que está responsável pelo apetrechamento de 76 casas afetadas pelo incêndio de junho de 2017, estando ainda 32 habitações em "processo de conclusão".

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) afirmou esta terça-feira que os bens armazenados num espaço cedido pela Câmara Municipal de Pedrógão Grande destinam-se ao apetrechamento de casas reconstruídas, estando ainda 32 habitações em "processo de conclusão".



A nota de esclarecimento da Cruz Vermelha surge na sequência de uma reportagem da TVI, segundo a qual bens doados na sequência do grande incêndio de junho de 2017 estão num espaço da Câmara Municipal de Pedrógão Grande e não foram entregues às vítimas desse desastre.



A CVP, que integra a Comissão Técnica do Fundo Revita e que é responsável pelo apetrechamento das habitações afetadas, informou esta terça-feira que todos os bens doados a este fundo são inventariados por esta entidade.



"Por regra, os bens ficam à responsabilidade dos doadores que os entregam diretamente nas habitações. Os restantes, destinados às casas que ainda aguardam a conclusão do processo de reconstrução, encontram-se armazenados num espaço cedido pela Câmara Municipal, que é a entidade responsável por proceder à respetiva entrega após indicação" da Cruz Vermelha, lê-se na nota.



Esta entidade está responsável pelo apetrechamento de 76 casas, estando 44 já com o processo concluído.



Neste momento, há 23 processos em conclusão em Pedrógão Grande, oito em Castanheira de Pera e um em Figueiró dos Vinhos, referiu.



No processo, a Cruz Vermelha Portuguesa "assume a responsabilidade de apetrechar as casas que lhe são atribuídas, angariar bens e/ou serviços de doadores e, após validação da necessidade social no terreno, propõe à Comissão Técnica [do Fundo Revita] a respetiva distribuição".



No domingo, o presidente da Câmara de Pedrógão Grande explicou que a autarquia se limitou a ceder espaços para acolher donativos para as vítimas dos incêndios de 2017, rejeitando suspeitas de favorecimento.



Em conferência de imprensa, convocada para refutar as acusações de favorecimento e açambarcamento de ofertas relatadas pela TVI, Valdemar Alves reafirmou a transparência do processo por parte da autarquia.



"Os eletrodomésticos que estão num armazém da autarquia são da Cruz Vermelha/Revita, responsável pela gestão do apetrechamento das habitações" ardidas no incêndio de junho de 2017, que causaram 66 mortos e destruíram centenas de habitações, explicou Valdemar Alves.



O presidente da Câmara disse que o município cedeu o antigo pavilhão gimnodesportivo da vila para a Cruz Vermelha depositar eletrodomésticos, desde frigoríficos a máquinas de lavar roupa e micro-ondas, que serão depois utilizados no apetrechamento das casas reconstruídas nos concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Viseu.



As instalações servem também a SIC/Esperança e os bombeiros voluntários de Pedrógão Grande.



Valdemar Alves acrescentou que os materiais de construção doados ao município têm sido distribuídos a "quem deles tem necessitado para a reconstrução das suas habitações".



Relativamente a outros bens, como móveis usados, roupa e colchões, o autarca referiu que "estão à disposição de todos os que têm precisado, sejam do concelho ou não".



"Ajudámos e ajudamos pessoas vítimas de outros concelhos afetados pelos fogos de 2017, basta que as pessoas se dirijam à Loja Social que está aberta todos os dias da semana", disse.



A conferência de imprensa terminou com uma visita ao armazém ocupado pela Cruz Vermelha, onde de facto se pode ver frigoríficos e outros eletrodomésticos com uma folha A4 com o nome da instituição, e à Loja Social do município.