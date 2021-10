Ajuda do PSD-Madeira não chega para Costa ver o Orçamento aprovado

Presidente do Governo da Madeira disse "sabem onde estou" a Costa e baralhou as contas do Orçamento do Estado. Mas mesmo que os três deputados do PSD-Madeira optem pela abstenção, o Governo fica a 4 votos a favor (ou 7 abstenções) de aprovar o documento.

Foi a surpresa durante o dia de ontem e veio baralhar as contas do Orçamento do Estado. Depois de ser transmitido que o PSD-Madeira, tal como o PSD, iria votar na generalidade contra a proposta do OE do Governo, Miguel Albuquerque veio deixar a porta entreaberta com uma mensagem enigmática.

"Em primeiro lugar está a Madeira. Se quiserem ou eventualmente precisarem de nós sabem onde é que eu estou", contrariando o sentido de voto do PSD continental, acrescentando que esta "não é uma posição conjunta das regiões autónomas".

No entanto, o mesmo não significa que os três deputados do PSD eleitos pelo circulo eleitoral do arquipélago venham a votar a favor da proposta do Governo: "Este Orçamento é péssimo para a Madeira toda a gente reconhece isso, portanto nem nos passa pela cabeça votar a favor do Orçamento", disse ontem o presidente do Governo Regional da Madeira e líder do PSD-Madeira.