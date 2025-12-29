CP reforça oferta de comboios urbanos no Porto e Lisboa durante a passagem de ano

Sábado – Pense por si

O reforço destes serviços durante a passagem de ano 2025/2026 procura “responder ao aumento da procura associado aos grandes eventos festivos nas principais cidades do país, que atraem milhares de pessoas”.

A CP vai reforçar a oferta de comboios urbanos no Porto e em Lisboa durante a passagem de ano, disponibilizando mais cerca de 40 mil lugares, em 31 de dezembro e 01 de janeiro, indicou esta segunda-feira a empresa.

Em comunicado, a CP - Comboios de Portugal explica que o reforço destes serviços durante a passagem de ano 2025/2026 procura “responder ao aumento da procura associado aos grandes eventos festivos nas principais cidades do país, que atraem milhares de pessoas”.

“A medida visa facilitar o acesso mais fácil e seguro às zonas centrais onde decorrem os festejos – desde concertos a fogo-de-artifício -, como a Avenida dos Aliados, no Porto, e a Praça do Comércio, em Lisboa, promovendo, simultaneamente, a mobilidade verde e a sustentabilidade ambiental”, sublinha a CP.

Segundo a empresa, nos comboios urbanos do Porto, os ajustes vão permitir o reforço em serviços regulares e ainda a realização de 14 comboios especiais, acrescentando que, no total, entre as 20:00 de 31 de dezembro e as 08:00 de 01 de janeiro, serão disponibilizados mais 19.500 lugares face à oferta regular.

Quanto ao transporte urbano em Lisboa, todos os serviços regulares na Linha de Sintra (Sintra–Rossio) e na Linha de Cascais serão realizados em composição dupla a partir das 21:000 de 31 de dezembro de 2025.

“Haverá ainda reforço de oferta na madrugada de 01 de janeiro, com comboios especiais entre Rossio e Sintra (01:20, 01:40, 02:00, 02:20,02:40, 03:00, 04:00 e 05:00); entre Cais do Sodré e Cascais (02:00, 03:00 e 04:00); e entre Cascais e Cais do Sodré (02:00), todos em composição dupla e com paragem em todas as estações. Ao todo, estarão disponíveis mais 20.700 lugares que na oferta regular”, acrescenta a empresa.

Simultaneamente, as obras de modernização da Linha de Cascais estarão suspensas até 04 de janeiro de 2026.

“Esta operação especial da CP visa contribuir para uma mobilidade segura e sustentável, oferecendo uma alternativa ecológica ao transporte individual e permitindo aos passageiros evitar o trânsito intenso, as dificuldades de estacionamento nas zonas centrais, bem como regressar a casa em segurança, em horários alargados”, justifica a CP – Comboios de Portugal.

