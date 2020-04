Doentes que precisam de diálise serão internados se sintomas o justificarem

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, defendeu esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que os doentes que precisam de diálise "são doentes de risco para ter uma doença grave por covid".

"Aqueles cuja sintomatologia justifique, vão para os nossos hospitais. As clínicas têm indicações e procedimentos bem definidos para como nos outros hospitais terem um circuito para doentes covid e um circuito para doentes não-covid", dissse. "O que é importante é que se separem aqueles que têm a doença daqueles que não têm. Os casos graves estão internados nos nossos hospitais", assegurou Graça Freitas.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, revelou em conferência de imprensa que a linha SNS24 está a receber "9.500 chamadas diárias, a larga maioria atendida por operador".

Lacerda Sales revelou ainda que Portugal recebeu esta semana "900 mil respiradores FFP2 e FFP3 e seis milhões de máscaras cirúrgicas".

"Temos de aprender a viver com o vírus, com a consciência de que a única vacina de que dispomos no momento é o distanciamento social. O regresso à normalidade terá de ser feito gradualmente, respeitando orientações técnicas internacionais. Só assim garantiremos que o SNS se vai adaptando", disse.



O secretário de Estado revelou ainda que a DGS vai publicar na tarde desta quinta-feira um manual "para ajudar as famílias, com dicas importantes sobre situações de violência, risco e segurança online".

Esta quinta-feira o número de mortos em Portugal devido à pandemia do novo coronavírus aumentou para 629 - mais 30 que no dia anterior - e o número de infetados subiu para 18.841, um aumento de 750 casos comparativamente à véspera.



De acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde há 493 casos recuperados, um aumento de 110 casos comparativamente com o dia anterior. 229 pessoas estão internadas nos cuidados intensivos.