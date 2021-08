Maioria das mortes diárias por covid-19 tem as duas doses da vacina

A maioria das mortes por covid-19 em Portugal tem acontecido em população com mais de 80 anos e com doenças de risco, mesmo com vacinação completa. A informação foi avançada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, numa conferência de imprensa onde foi anunciada a recomendação da vacinação a adolescentes entre os 12 e 15 anos.



"Há pessoas que têm duas doses da vacina, o que não é de estranhar porque a vacina não é tão efetiva nos mais velhos. Há pessoas só com uma dose da vacina e outras sem nenhuma dose da vacina. É uma mortalidade que está de acordo com o que seria expectável com a efetividade da vacina. A maior parte das pessoas tem as duas doses da vacina, mas não nos podemos esquecer que a variante delta, mesmo com as duas doses, há uma faixa etária da população que não fica imunizada", explicou.



O número de vítimas mortais da pandemia tem aumentado desde agosto: morreram 124 pessoas em nove dias, das quais 78 (quase 63%) eram maiores de 80 anos. A diretora-geral da Saúde indicou que a idade média destas vítimas era mesmo superior a 80 anos.