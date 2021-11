Covid-19: Vacinados com Janssen vão receber dose de reforço

As pessoas que foram vacinadas com a vacina de dose única da Janssen vão ter a oportunidade de ser receberem uma dose de reforço na condição de já terem sido vacinados há mais de 90 dias. A confirmação foi dada por Graça Freitas, durante a conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Infarmed sobre a vacinação contra a covid-19 e contra a gripe.



Graça Freitas voltou a reforçar que é necessário continuar a "vacinar, vacinar, vacinar" para prevenir o aumento de casos. Foi ainda referido que quem recebeu a vacina da Jansen/Johnson deve um reforço 90 dias depois de terem sido inoculadas, independentemente da idade. A dose de reforço será feita com a vacina da Moderna ou da Pfizer. Isto aplica-se a todas as pessoas a partir dos 18 anos que levaram a vacina da Janssen, mesmo que já tenha recuperado da covid-19.



A diretora-geral da saúde informa que há doses suficientes para vacinar todos os que necessitam. O relatório de vacinação desta quarta-feira mostrava que havia mais de seis milhões de vacinas guardadas.