Covid-19: Tâmega e Sousa disponibiliza cinco camas para ajudar outros hospitais

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, sediado em Penafiel, anunciou hoje que vai disponibilizar cinco camas para receber doentes de covid-19 de outros hospitais que se encontrem sob maior pressão.

"Promovemos a reorganização interna que permite poder acolher alguns doentes desses hospitais, e vamos desde já disponibilizar cinco camas para o efeito, acreditando que tal possa alargar-se a mais camas se a incidência da pandemia na nossa região não tiver crescimento nos próximos dias", lê-se num comunicado do CHTS, enviado à agência Lusa.

Aquele centro hospitalar acrescenta que está "também em processo de reorganização para aumentar ainda mais a resposta em cuidados intensivos, além do significativo crescimento já efetuado desde o início da pandemia".

No comunicado, recorda-se que, no final de 2020, "o CHTS esteve debaixo de um autêntico 'tsunami', com afluência inusitada de doentes covid-19 em simultâneo e que, no pico máximo, chegou aos 235 doentes internados".

"Nessa altura, e depois de muitos pedidos de ajuda, foi possível acautelar o tratamento a todos os doentes, não deixando ninguém para trás, com a transferência de vários doentes para outros hospitais do país", acrescenta-se na nota informativa.

O CHTS indica, por fim, que "o Conselho de Administração e os seus profissionais assumiram como imperativo ético acrescido, tudo fazer para que, logo que possível, pudessem ajudar outros hospitais em necessidade".

Aquele centro hospitalar, com unidades em Penafiel e Amarante, serve uma população de cerca de meio milhão de habitantes, de 12 concelhos, a maioria do distrito do Porto.