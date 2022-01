Covid-19. Suspeita de miocardite em menino que morreu após vacina em Lisboa

Criança de seis anos tinha testado positivo e recebido a vacina da Pfizer uma semana antes de dar entrada no Hospital de Santa Maria, com paragem cardio-respiratória e miocardite. Infarmed diz que referência é ainda apenas uma suspeita e não um diagnóstico.

A notificação de reação adversa à vacina da covid-19 do menino de 6 anos que morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com teste positivo para o SARS-CoV-2, incluiu uma indicação de miocardite. O relatório deu entrada na base de dados europeia a 22 de janeiro, uma semana depois da criança falecer, mas a causa da morte ainda está a ser analisada.

Na notificação enviada pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) à Agência Europeia de Medicamentos (EMA), surge a indicação de paragem cardiorrespiratória e miocardite que resultaram na morte da criança. Ao Correio da Manhã, o Infarmed esclarece que a referência é ainda apenas uma suspeita e não um diagnóstico: "São necessários exames mais invasivos para detetar uma miocardite", acrescentando ao Nascer do Sol que "a área de acesso público do EudraVigilance não reproduz com detalhe toda a informação constante da notificação".

Após a morte do menino de seis anos, a 16 de janeiro, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) avançou que a criança tinha a primeira dose da vacina contra a covid-19 há uma semana e que a mesma deu entrada no Hospital de Santa Maria no sábado com "um quadro de paragem cardiorrespiratória".