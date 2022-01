O que se sabe até agora da morte da criança de seis anos

Uma criança de seis anos morreu no domingo, 16 de janeiro, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O menino tinha testado positivo à covid-19, tendo tomado a vacina uma semana antes da sua morte. Tinha sido inoculada com uma dose pediátrica da vacina da Pfizer. A causa de morte registada na certidão de óbito foi uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido levantada a suspeita de que a vacinação podia estar, de alguma forma, ligada à morte da criança. Outra das hipóteses levantadas tem sido a de morte por engasgamento.



A criança tinha testado positivo à covid-19, estando sintomática, com 38,3ºC de febre. De resto, era saudável, sem antecedentes.



A comunicação do caso

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) foi notificada de suspeita de reação adversa na segunda-feira, 17 de janeiro. A mesma começou a ser tratada pelo Infarmed em conjunto com a Unidade Regional de Farmacovigilância de Lisboa, Setúbal e Santarém.