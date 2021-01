Covid-19: Surto em centro social de Arronches com 39 infetados

Um surto de covid-19 no Centro Social de Mosteiros, no concelho de Arronches (Portalegre), já infetou, pelo menos, 39 utentes e funcionários, divulgou hoje o município.

Numa nota informativa publicada na página do município na rede social Facebook é referido que foram realizados testes a todos os utentes e funcionários da instituição, tendo resultado dessa testagem "39 testes positivos, dos quais 33 são utentes e seis funcionárias".

O município acrescenta ainda que tem "conhecimento" de uma pessoa infetada na comunidade, decorrente deste surto no Centro Social de Mosteiros.

"Temos conhecimento de um outro caso positivo na comunidade, decorrente deste surto, aguardando-se ainda a eventual realização de outros testes por indicação da Autoridade de Saúde Pública", lê-se na nota.

O Centro Social de Mosteiros tem 36 utentes e 26 funcionários.

O município garante ainda que está a acompanhar, "em permanência", desde a tarde de quarta-feira o evoluir da situação em coordenação com outras entidades.

De acordo com o relatório publicado hoje pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), o distrito de Portalegre tem 75 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

No documento é referido que o distrito regista 678 casos ativos, 1.811 casos recuperados e 38 pessoas internadas nas unidades hospitalares da região.

A lista de casos ativos é liderada pelo concelho de Elvas, com 187 casos. Seguem-se Nisa com 121 casos ativos, Portalegre (103), Crato (47), Ponte de Sor (35), Campo Maior (33), Marvão (31), Gavião (27), Alter do Chão (22), Avis e Castelo de Vide (18 casos ativos cada), Sousel (13), Monforte (12) e Fronteira (10).

Segundo o relatório, no concelho de Arronches não existem casos ativos.

A ULSNA, que sublinha que os dados correspondem ao apuramento das últimas 24 horas e que os mesmos são correspondentes aos apurados por laboratórios públicos, indica ainda que foram feitos até hoje 40.594 testes de diagnóstico no distrito.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.884.187 mortos resultantes de mais de 87,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.472 pessoas dos 456.533 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.