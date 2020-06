Número de testes diários Norte/LVT/Centro Foto: INSA

pelos epidemiologistas na reunião realizada esta quarta-feira, 24 de junho, na sede do Infarmed e o documento ao qual a SÁBADO teve acesso vem reforçar essa teoria.



Os números do Instituto Ricardo Jorge mostram que, para uma quantidade semelhante de testes, a incidência de positivos a Norte é de 1,2%, subindo para 5,1% na região da capital. No Centro a percentagem é 1,6%, no Alentejo 0,4%, no Algarve 3%, nos Açores 0,3% e na Madeira 0%.









A partir da primeira semana de maio o número de novos casos detetados na região Norte diminuiu drasticamente. Em semelhante proporção, começaram a disparar os novos casos em Lisboa e Vale do Tejo. Mas a verdade é que se continuaram a realizar mais testes de despiste à covid-19 no Norte do país até à primeira semana, apesar de haver muito menos casos novos.Num documento enviado pelo Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge às Autoridades Regionais de Saúde do País, ao qual a SÁBADO teve acesso, desde a segunda semana de março que o Norte liderou no número de testes realizados. Na terceira semana de abril, aquela região testou mesmo mais do dobro de pessoas do que Lisboa e Vale do Tejo, revela o documento. Mas desde meados de abril que o número total de testes realizados tem vindo a diminuir sistematicamente, enquanto se realizam muitos mais testes em Lisboa e Vale do Tejo.A primeira vez que se realizaram mais testes na região da capital foi na primeira semana de junho. Isto apesar de, durante o mês de maio, LVT ter registado muitos mais novos casos do que o Norte. Esta situação revela que a taxa de positivos em LVT tem sido muito superior nesta região do que a Norte, nas últimas semanas.À saída da reunião com o Infarmed, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o aumento de casos em Lisboa se refere também a um aumento de testes nesta reunião. Apesar de ser verdade o aumento de testes nesta região, não é o único fator que motiva o facto de ser esta a região mais afetada nas últimas nove semanas, até porque o Norte tem tido números de testagem semelhantes. Esta tese tinha sido contrariada

LVT ultrapassou o Norte no número acumulado de casos de covid-19 esta quarta-feira e a diferença tornou-se ainda mais expressiva esta quinta-feira, com a região da capital a verificar mais 240 casos.



Em Portugal, morreram 1.549 pessoas das 40.415 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.





Com Diogo Camilo