Portugal atingiu um milhão de testes à Covid-19

Portugal atingiu este domingo a marca de um milhão de testes à Covid-19. Segundo avançou a ministra da Saúde, em conferência de imprensa, 6,5% destes testes tiveram resultado positivo.





Este é "um número muito significativo", que coloca o País num dos primeiros em testes realizados, salientou Marta Temido.

A ministra revelou ainda que 45,2% dos testes foram feitos no setor público, 39,3% no privado e 15,7% em "outros".

Temido ressalvou ainda o aumento do número de testes na região de Lisboa e Vale do Tejo no último mês, com uma média de 4.500 testes nos meses de maio e junho.



O número de vítimas mortais em Portugal devido à Covid-19 aumentou esta segunda-feira para 1.520, uma subida de 3 óbitos nas últimas 24 horas.



O s casos de infeção chegaram aos 37.036, com 346 novos casos registados desde o dia anterior. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos de Covid-19, a pandemia atingiu os 15.128 casos confirmados, mais 300 do que registados no domingo.