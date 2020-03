Estão adiadas as eleições internas no PS . A decisão foi tomada pelo secretário-geral adjunto José Luís Carneiro, por causa da epidemia de coronavírus

Ficam assim adiadas "as eleições para os órgãos federativos em todos os distritos do território continental, previstos para os dias de sexta-feira e Sábado (13 e 14 de Março)", bem como os congressos federativos.

Para já, os contactos políticos internos fazem-se à distância, com a direção do PS a anunciar "a realização de algumas das iniciativas de diálogo com os militantes e simpatizantes através dos meios digitais", como se lê numa nota assinada por Jose Luís Carneiro a que SÁBADO teve acesso.

A decisão surge depois de haver membros de secções socialistas que avisaram José Luís Carneiro de que havia quem não estivesse disponível para estar nas mesas de voto ou para ir votar, com medo do potencial de infeção por coronavírus nestes atos eleitorais internos.