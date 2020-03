Desde o início da semana que a epidemia de Covid-19 domina as conversas no Parlamento. Num espaço frequentado diariamente por milhares de pessoas, o medo de contágio já está a ter consequências.

Acabaram (quase todos) os cumprimentos por beijinhos. Ou, pelo menos, são cada vez mais raros. E quem entra e sai do plenário aproveita para desinfetar mais uma vez as mãos num dos dispensadores espalhados pelo Parlamento.

Não há é gel de álcool nem luvas para os polícias que estão à porta a fazer a segurança e o controlo de entradas na Assembleia da República.

Só hoje é que o secretário-geral decidiu cancelar todas as visitas de grupos ao Parlamento, depois de o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, ter resistido à pressão de alguns deputados e funcionários que há dias reclamavam essa medida.

Ontem, o grupo parlamentar do PS já tinha dado indicações aos seus deputados para cancelarem as visitas de grupos de convidados com mais de 12 pessoas. Hoje, uma deputada socialista estava no palácio com um grupo de convidados, mas não estava a furar a diretiva: eram menos de 12.

E foi também hoje que houve notícia do primeiro deputado em isolamento auto-imposto. O centrista João Gonçalves Pereira decidiu entrar em quarentena depois de ter passado a manhã ao lado de Assunção Cristas numa reunião da Câmara de Lisboa. Cristas recebeu a meio dessa reunião a informação de que um amigo com quem tinha estado num jantar estava infetado e saiu para entrar em quarentena. Gonçalves Pereira seguiu-lhe o exemplo.

No Parlamento, já há uma funcionária em quarentena, que embora sem quaisquer sintomas tinha vindo de uma viajem em Itália. E há pelo menos outra funcionária já de máscara.

Insistentemente, vem à baila nas conversas a hipótese de o Parlamento encerrar e funcionar como nas férias, só com uma comissão permanente. Mas até agora não estão previstas medidas tão drásticas. E está tudo em suspenso à espera de perceber as medidas que poderão sair do Conselho de Ministros de hoje é que há a expectativa que sejam anunciadas esta noite pelo primeiro-ministro.