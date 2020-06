Covid-19: Praias de Matosinhos encerradas na noite de São João para evitar aglomerados

As praias de Matosinhos, no distrito do Porto, vão estar encerradas na noite de São João, que se celebra de terça para quarta-feira, para evitar a aglomeração de pessoas, adiantou hoje a câmara.

Em comunicado, a autarquia, em consonância com a Delegação de Saúde de Matosinhos e a Polícia Marítima, informa que decidiu interditar o acesso às praias entre as 19:00 do dia 23 junho, terça-feira, e as 09:00 do dia 24 de junho, quarta-feira.

"A Polícia Marítima, numa ação concertada com a Polícia Municipal de Matosinhos e o Sistema de Salvamento Balnear, vai patrulhar as marginais para assegurar o cumprimento das regras e promover a segurança da população", refere o município.

O compromisso é salvaguardar a saúde da população e, num momento em que se assiste a "persistentes" aglomerados em várias cidades do país, Matosinhos quer evitar que o mesmo suceda no concelho numa noite que, por tradição, as pessoas se concentram na via pública, salienta a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro no comunicado.

"Apesar do desconfinamento, sabemos que os riscos de contágio se mantêm e que continua a ser de extrema importância que todos cumpram as regras emanadas da Direção-Geral da Saúde", adverte.

Os restaurantes devem encerrar às 23:00 de terça-feira, estando a música proibida a partir das 21:00, assim como os adereços alusivos ao São João no interior e exterior desses estabelecimentos.

As festas particulares e o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, e a venda ambulante de comida e bebida estão interditas.

As lojas de conveniência, incluindo as que se encontram instaladas em postos de abastecimento de combustível, têm ordem para fechar às 19:00, adiantou.

No comunicado, a autarquia acrescentou que, numa operação conjunta da PSP, GNR e Polícia Municipal, as principais artérias do concelho serão patrulhadas durante a noite e madrugada para evitar ajuntamentos.

Portugal contabiliza pelo menos 1.534 mortos associados à covid-19 em 39.392 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.