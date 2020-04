Covid-19: Portugal registou menor evolução de novos casos de sempre

Portugal registou, esta segunda-feira, a menor evolução de novos casos da Covid-19 desde que a doença chegou ao país, a 2 de março. No boletim epidemiológico da DGS, foram reportados 163 novos casos – o número absoluto mais baixo desde 19 de março e que representa um crescimento mais baixo de sempre: apenas mais 0,7% de infetados em relação ao dia anterior. A média semanal de casos diários é agora de 472 novos infetados por dia, o menor número desde 27 de março.

São agora mais de 24 mil os infetados pela Covid-19 em Portugal, dos quais mais de 23 mil estão a receber tratamento em casa. Os outros 995 estão internados, menos 10 em relação ao dia anterior – numa descida de 1% em relação a domingo. Destes, 176 estão em unidades de cuidados intensivos, o menor valor desde o fim de março. É o nono dia consecutivo em que esta estatística desce, com um decréscimo de 3,3% em relação ao dia anterior.





Os 25 mortos registados esta segunda-feira foram também a segunda menor evolução desde que a pandemia chegou ao país, representando uma subida de 2,8% em relação a domingo – precisamente o dia com a menor evolução de óbitos em Portugal até agora: 23 mortos e um crescimento de 2,6% em relação a sábado. A média semanal de mortes diárias é agora de 26, o menor número registado desde o dia 6 de abril.





Este foi também o 7.º dia consecutivo em que Portugal registou recuperados pela Covid-19, com 28 novos curados da Covid-19, elevando o total para 1357 recuperados . Este número representa agora 5,7% do total de infetados pela doença, enquanto os doentes graves representam apenas 0,7% e os internados 4,1%. Os óbitos representam 3,9% do total de casos.