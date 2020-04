Covid-19: Portugal regista 928 mortos e mais de 24 mil infetados

Portugal regista, esta segunda-feira, 928 mortos associados à covid-19 , mais 25 do que no domingo. Ontem as autoridades tinham confirmado 26 óbitos em 24 horas. O boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde indica ainda um total de 20.027 infetados pelo novo coronavírus , mais 163 casos em relação aos números apresentados na véspera.O número de novos infetados é o mais baixo desde 19 de março. Quanto a recuperados, registam-se 1.357.5.091 pessoas aguardam o resultado laboratorial.Há 995 pessoas internadas nos hospitais, sendo que 176 se encontram em unidades de cuidados intensivos. O número de pessoas em UCI continua a diminuir desde o dia 18 de março.O concelho com mais casos é o de Lisboa, com 1.413 infetados. Segue-se Vila Nova de Gaia, com 1.263 infetados, e Porto com 1.211.

Segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Bélgica, Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.