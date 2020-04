Número de infetados pela Covid-19 ultrapassou os 3 milhões

O número de infetados pela Covid-19 a nível mundial já ultrapassou os três milhões, de acordo com a contabilização de casos feita pela Universidade John Hopkins, nos EUA.

Às 20h desta segunda-feira, eram 3.017.806 os casos em todo o mundo, com os Estados Unidos a liderarem o número de infetados, com quase um milhão. Os EUA têm, neste momento, mais infetados que Espanha, Itália, França, Reino Unido e Alemanha – os cinco seguintes na lista de países com mais doentes com a Covid-19.





Neste momento, estão registados 209.661 óbitos, sendo que mais de 55 mil aconteceram nos Estados Unidos e mais de 22 mil no estado de Nova Iorque – apenas menos que Itália, Espanha e França.

Os EUA foram também o país onde mais pessoas foram testadas: mais de cinco milhões.

Em Portugal já foram contabilizados mais de 24 mil casos da Covid-19, sendo que esta segunda-feira foi registada a menor evolução do número de casos de sempre, com apenas mais 163 casos – uma subida de 0,7% de infetados em relação a domingo.