Covid-19. Portugal novamente a amarelo no gráfico do desconfinamento

Portugal voltou esta segunda-feira à zona amarela do gráfico do desconfinamento, com o R(t) da Covid-19 a ter subido para 1,00 em território nacional - não acontecia desde 28 de abril. Ao mesmo tempo, e pela primeira vez no último mês, a incidência da pandemia também subiu, para 50,5 casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.







Os números registados são uma subida em relação aos anteriores, que na última sexta-feira indicavam um R(t) de 0,95 em território nacional e 50,3 casos da doença por 100.000 habitantes no espaço de 14 dias. Esta foi a incidência mais baixa da pandemia dos últimos oito meses.





No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta segunda-feira, os números relativos apenas a Portugal continental revelam que o R(t) subiu de 0,95 para 0,99, sendo ainda registada uma descida da incidência, de 48,1 para 47,5 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.











Este é o maior valor do índice de transmissibilidade desde 30 de maio, mas a menor incidência registada continentalmente desde que existe gráfico do desconfinamento.

Estes indicadores – o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de covid-19 – são os dois critérios definidos pelo Governo para a avaliação continua que está a ser feita do processo de desconfinamento iniciado a 15 de março.