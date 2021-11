Covid-19. Portugal entra para a lista negra da Suíça

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os passageiros que cheguem à Suíça e que tenham Portugal como país de embarque vão ter de apresentar um teste negativo à covid-19 e terão de cumprir quarentena durante 10 dias. Estas duas medidas foram adiantadas esta terça-feira, depois de a Suíça ter colocado Portugal na sua lista de países de risco.







REUTERS/Eva Plevier

Esta decisão surge na sequência do aparecimento da nova variante da covid-19 e as duas medidas entraram em vigor à meia-noite desta terça-feira.Mesmo que apresentem o certificado digital com a vacinação completa ou com o comprovativo de recuperação da doença, os cidadãos são obrigados a fazer um teste PCR ou de antigénio e a cumprir isolamento. A medida inclui também as crianças e, além da apresentação do teste à chegada, será necessário fazer um segundo teste entre o quarto e o sétimo dias.