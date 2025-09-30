Sábado – Pense por si

Portugal

Boys do PSD entraram na EMEL (e em força)

Marco Alves
Marco Alves 07:00

Vários militantes e dirigentes foram colocados em cargos de chefia na empresa municipal de estacionamento. Duas arguidas do Tutti Frutti também lá estão. E consultoras e advogados ligados ao PSD.

Durante o mandato de Carlos Moedas, a EMEL contratou várias empresas e pessoas com ligações ao PSD. A empresa de estacionamento é atualmente tutelada por Filipe Anacoreta Correia, mas antes era por Ângelo Pereira, o líder da distrital de Lisboa do PSD, ou seja, o patrão do aparelho local. E basta ver as redes sociais das concelhias para ver ao seu lado estas contratações da EMEL.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Crime organizado Crime Corrupção Crime lei e justiça Partido Social Democrata José Luís Arnaut António Cunha José Manuel Canavarro Rui Pena Portugal Lisboa
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Miguel Costa Matos
Miguel Costa Matos
Por nossas mãos

O valor da nossa força

Não é por acaso que vemos nos partidos de extrema-direita uma relação direta entre o sucesso político e foco de mensagem. Essa é uma competência importante num político e num partido mas uma cada vez mais rara no mundo das redes sociais.

Paulo Lona
Paulo Lona

A independência da justiça brasileira sob ataque

Os sistemas de justiça independentes, pilares essenciais da democracia, enfrentam hoje estratégias concertadas de descredibilização e intimidação: magistrados visados nas redes sociais, campanhas de difamação patrocinadas, ameaças físicas e mesmo retaliações internacionais.

Menu shortcuts

Boys do PSD entraram na EMEL (e em força)