Covid-19: Portugal com quatro mortes e mais 425 casos nas últimas 24 horas

Portugal registou esta segunda-feira 425 novos casos de Covid-19, aumentando o total de infetados no país para 74.029.Nas últimas 24 horas foram registados quatro óbitos, aumentando o total de vítimas mortais causadas pelo novo coronavírus para 1.957.Neste momento há 98 pessoas internadas na Unidade de Cuidados Intensivos e 557 na unidade de cuidados continuados, sem estarem em estado grave. Comparativamente ao relatório de domingo, há mais nove pessoas em UCI e mais 15 nos cuidados continuados. Desde 19 de maio que não havia tantas pessoas na unidade de cuidados intensivos. Já o número de pessoas nos cuidados continuados é o maior desde 15 de maio.O número de casos ativos continua a aumenntar, com mais 184 registados esta segunda-feira, comparativamente ao número de domingo. Portugal regista atualmente 24.188 casos ativos.Quanto a recuperados, esta segunda-feira dá-se conta de 237 pessoas que recuperaram da covid-19 nas útlimas 24 horas, aumentando o número total para 47.884.O número de mortes provocadas pela Covid-19 chegou esta segunda-feira ao milhão de vítimas, com mais de 33 milhões de casos confirmados em todo o mundo.

As regiões mais afetadas, em termos de número de mortes, são América Latina e Caribe (341.032 mortes para 9.190.683 casos), Europa (229.945 mortes para 5.273.943 casos) e Estados Unidos e Canadá (214.031 mortes para 7.258.663 casos).

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (204.499) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de sete milhões).

Seguem-se, em número de mortos, o Brasil, Índia, México e Reino Unido.

A Rússia, com 20.140 mortos, é o quarto país do mundo em número de infetados, depois de EUA, Índia e Brasil, com mais de 1,1 milhões de casos, seguindo-se a Colômbia, com mais de 806 mil casos e 25.296 mortos, e o Peru, com mais de 800 mil casos e 32.142 mortos.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.988 mortos, mais de 434 mil casos), seguindo-se Itália (35.835 mortos, mais de 309 mil casos), França (31.727 mortos, mais de 538 mil casos) e Espanha (31.232 mortos, mais de 716 mil casos).