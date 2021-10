Covid-19. Portugal com quatro mortes e 844 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal registou quatro mortes por covid-19 esta sexta-feira, aumentando para 18.153 o número de vítimas mortais da pandemia desde março do ano passado.







Nas últimas 24 horas foram confirmados 844 casos do novo coronavírus, com o total de infetados a ser de quase 1,09 milhões de pessoas.Foram ainda registados 755 recuperados, com o número de casos ativos a manter-se em cerca de 31 mil.A incidência da covid-19 no país tem vindo a aumentar ligeiramente na última semana, sendo agora de 97,4 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto o R(t) está acima do limite de 1 - é de 1,08.O número de internados aumentou esta sexta-feira para 331, mais 13 que no dia anterior. Destes, 65 estão em unidades de cuidados intensivos, mais cinco que o registado na quinta-feira-feira.